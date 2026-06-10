Россиянам назвали восемь обязательных прививок

Каждый россиянин обязан сделать прививки от восьми опасных инфекций.

Это прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Это жизненно важные привики, которые входят в национальный календарь и делаются абсолюино бесплатно.

"Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы", — сказала Попова в интервью РИА Новости.

Ранее инфекционист и педиатр Лилит Аракелян рассказала, что некоторые родители из-за пандемии коронавируса пропустили вакцинацию своих детей, в том числе от менингококка. Ситуацию усугубляет и увеличение количества случаев завоза инфекций. Наконец, стало больше так называемых антипрививочников.