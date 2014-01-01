Кристина Асмус вывела в свет дочь от Гарика Харламова: вся в отца

Кристина Асмус появилась на премьере с дочкой Анастасией. В Сети говорят, что она вылитая Гарик Харламов.

Звезда комедийного сериала "Интерны" представила новый фильм "Холоп-3". Сопровождала Кристину Асмус единственная дочь Анастасия. Ее она родила от юмориста Гарика Харламова в 2014 году. В 2020 году пара оформила развод, однако сумела наладить отношения ради общего ребенка.

Сейчас девочке 12 лет. Наследница Асмус и Харламова заметно повзрослела и проявляет характер. Анастасия хоть и поддержала мать, также примерив черно-белый образ, но предпочла надеть не эффектное платье, а футболку и штаны. Образ завершали модные кеды.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Многие интернет-пользователи отметили удивительную внешность девочки. Одни уверены, что она как две капли воды похожа на мать. Другие же считают, что Настя вылитая Гарик Харламов. Третьи же высказали мнение, что Анастасия поразительным образом смогла соединить в себе черты обоих родителей.

Ранее Кристина Асмус дала понять, что мечтает о втором ребенке. На своем дне рождения она буквально не отходила от беременных подруг. "Так, ну я следующая)) Фотки с беременными сделала, животы их нагладила, на стульях посидела, из стаканов их попила, теперь сижу, жду второго. Или надо было еще что-то сделать?" - с юмором спросила Асмус.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>