В Москве появилась памятная доска в честь историка Евгения Тарле

В Москве открыли памятную доску в честь выдающегося историка Евгения Тарле. Она установлена на фасаде первого здания МГИМО на Остоженке.

Место выбрано не случайно. Учёный стоял у истоков создания института, был первым заведующим кафедрой истории внешней политики. Именно в этом здании почти 10 лет Тарле преподавал и писал свои труды. Отличительной чертой его стиля называют умение совместить серьёзный научный подход с литературным изложением. Благодаря чему его книги всегда вызывали интерес как у коллег, так и у широкой аудитории.

"Уникальность Тарле заключается в том - по сравнению с 99 процентами академических учёных, он попадает в тот 0,1 процент, который являлся не просто великим учёным и преподавателем, но и выдающимся популяризатором истории. На лекции Тарле было невозможно попасть", - рассказал Владимир Мединский, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества.