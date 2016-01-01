Собянин рассказал о завершении реставрации усадьбы "Покровское-Стрешнево"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации исторического ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево. Спустя почти 100 лет она вновь будет открыта для посещения. Здесь откроется культурный центр.

Эта усадьба вновь предстаёт по всем великолепии. Здесь воссоздали все в точности, как это было в начале прошлого века, при последней владелице из рода Стрешневых - княгине Шаховской-Глебовой-Стрешневой. Отреставрировали фасады и кровлю, лепной декор, белокаменные и мраморные балконы и лестницы. Эта парадная была в плачевном состоянии - пришлось воссоздавать не только балюстраду, но и несколько ступеней.

"И это была очень трудная работа: представьте себе, что нужно было - мы знали, что это мрамор коэлга, но мы должны были найти материал, рисунок которого соответствует карьеру 19 века. Действительно было отсмотрено огромное количество материала и, поверьте, сегодня даже профессионалы не увидят разницы", - рассказала Елена Ковалева, историк, реставратор.

А эти Тритоны из итальянского мрамора сохранились практически в первозданном виде - будто полтора столетия держали здание на своих плечах. После революции Покровское-Стрешнево постепенно приходило в упадок - менялись владельцы, а в 1992-м пожар уничтожил целый этаж и интерьеры. Усадьба была на грани разрушения, пока в 2016 году наконец не перешла в собственность города.

"Старинная усадьба, одна из самых старых в Москве. Ее история связана со сторонниками Петра I. Богатая история нашей страны. Теперь усадьба восстановлена. Несколько лет тому назад она была не в таком красивом состоянии. Еще бы несколько лет – и мы бы ее потеряли. Она была в аварийном состоянии – помещение сгорело. Сейчас – как новенькая", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Возродив парк, в 2022 году приступили к реставрации исторического ансамбля усадьбы. Самой сложной и кропотливой оказалась работа с архивом. Интерьер Белой гостиной полностью воссоздали по историческим фотографиям: паркетные полы, сгоревшие в пожаре, утраченные элементы лепнины, мраморный декор каминов.

"На камине, когда вы подойдете поближе, вы увидите маскароны фавнов и герб рода Стрешневых с основными фигурами, особенно всех удивляет служащая собачка - как выражение преданности своему сюзерену", - отметила Елена Ковалева.

А это Голубая гостиная. Сюда после торжественных обедов удалялись мужчины - курили, обсуждали политику и экономику - этикет не позволял делать это в присутствии женщин. Здесь воссоздали сложный рисунок паркета, люстры и живопись на стенах. Вновь открыта и библиотека, с особенно ценными изданиями Карамзина.

"Когда у него умерла жена, Елизавета Петровна Глебова-Стрешнева предложила ему пожить у нее. И выделила специальный дом Елизаветино, этого дома нет, во время ВОВ туда попала бомба. И, как говорят историки, первые книги "Истории государства Российского" были задуманы здесь", - рассказал Павел Попов, специалист библиотечно-издательского дела.

С исторической точностью, по фотографиям и чертежам, воссоздали не только господский дом, но и оранжерею, ограду с парадным въездом и башенками и даже регулярный сад.

"Мы восстановили цветники, липовые посадки над почвой покров и, как вы можете заметить, по главным дорожкам у нас расположена колотая брусчатка в историческом стиле, а по остальным дорожкам просто плитка пошаговая. Деревья не тронуты, то есть мы по ним делали уже чертеж существующего парка", - отметила Дарья Пташкина, реставратор.

Вскоре усадьба вновь будет открыта для посещения – помимо библиотеки, здесь будут работать выставочные и концертные залы, фотостудия, зимний сад и ресторан в оранжерее.