Сотрудники ГИБДД проводят рейды по питбайкам в Подмосковье

Катание на питбайках - именно такое опасное развлечение выбирают в каникулы скучающие подростки. И штраф - далеко не самое страшное последствие. Иногда одна поездка может стоить чьей-то жизни. Недавно в аварии на питбайке погиб 3-летний ребёнок. Подросток, который был за рулём, не справился с управлением.

С приходом лета школьники пересели из-за парт на мопеды, мотоциклы и питбайки. Малолетние гонщики без прав и знаний правил дорожного движения выезжают на дороги и рискуют покалечить себя и других. Этому юноше всего четырнадцать, но управлять железным конём он начал ещё раньше.

По словам мальчика, родители о его увлечении знают. Вот и при встрече с полицией семья не понимает, а что, собственно, случилось? Претензии сотрудники ГИБДД доносят устно и письменно. Любой транспорт с двигателем от 250 ватт требует наличия у водителя прав категории М или А.

Протокол о ненадлежащем исполниении родительских обязанностей составили на маму с папой - им грозит штраф в 30 тысяч рублей. Взрослые обещают принять меры.

А вот 16-летний товарищ нарушителя уже сам будет нести ответственность за езду без прав. Парень выглядит напуганным. Выручать его приехал отец. Подросток заплатит штраф от пяти тысяч рублей, папа - ещё 30. Мужчина признаётся, семья многодетная, сумма для них серьёзная.

А вот ещё один подросток. Выехал покататься на электровелосипеде. Звучит безобидно, но по мощности эта модель уже требует наличия прав на вождение. Такими благими намерениями устлана дорога в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних.

С приходом лета число ДТП с двухколёсным транспортом в Подмосковье выросло до 40%. В полиции подчёркивают - дело не просто в соблюдении правил. Речь идёт о жизни детей.