В Сеченовском университете провели уникальную операцию, вернув голос пациенту

В Сеченовском университете - впервые в России - провели уникальную операцию, вернув голос пациенту, используя его собственные стволовые клетки. Мужчина уже обращался к врачам с жалобами на боль в горле, однако лечение приносило лишь временное облегчение. И только сейчас выяснилось, что корень проблем лежит в буквальном смысле гораздо глубже.

А родным и вовсе приходилось напрягать слух и перепрашивать, что говорит глава семейства. Доброкачественная опухоль в горле буквально вынудила Николая перейти на шёпот. Решился на операцию в 24 году, лазером специалисты удалили новообразование, но через полгода голос пропал снова. Решение нашли профи из Сеченовского университета, предложив лечение по новой технологии. Это была одна из первых операций в России по восстановлению голосовых складок с помощью стволовых клеток самого пациента

"Мы забираем кусочек жировой ткани, отправляем его на лицензированный производственный участок, где эти клетки выделяются, они накапливаются, культивируются, их становится много, из них формируются специальные шарики, которые содержат порядка тысячи клеток", - пояснил Михаил Свистушкин, доцент кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета.

Готовый биоматериал имплантируют в область поражения малоинвазивно, без больших разрезов. Буквально за пару месяцев голосовые складки восстанавливают прежние функции. Ранее вернуть голос пациенту в полной мере было невозможно, аналоги такого лечения полностью отсутствовали. Инновационный метод больше года проходил испытания в лабораториях университета

"Первые операции прошли в ЛОР-клинике Сеченовского университета. Хочется отметить, что это платформенная технология по производству этих стволовых клеток и она в дальнейшем будет транслирована и в клинику урологии, и в клинику травматологии, ортопедии", - сообщил Михаил Свистушкин.

Николай перенёс операцию три месяца назад и уже живет полноценной жизнью, заступил на работу водителем, где каждый день общается с клиентами и собственным голосом демонстрирует возможности современной российской медицины.

Лечение стволовыми клетками вывело медицину на принципиально новый уровень, а в будущем такой подход подарит комфортную жизнь тысячам пациентов.