"Я возвращаю": сошедшаяся с Янковским Андреева заговорила после того, как Пожарская родила от него второго ребенка

Паулина Андреева сообщила о важном для себя событии. Известная актриса обратилась к общественности с призывом.

В своем официальном телеграм-канале востребованная артистка рассказала, что защитила курсовую работу на философском факультете МГУ. Она была посвящена скуке.

"В связи с этим я изучала скуку с разных философских сторон. Проводником выступил Бен-Чхоль Хан... Из нашей жизни совсем ушло право на непроизводительное время; мы сами, по Хану, стали надзирателями этой тюрьмы, где нам нельзя останавливаться", - сообщила Паулина, мимоходом отметив, что советует всем почитать этого автора.

Актриса иронично отметила, что теперь просмотр фильмов Андрея Тарковского приравнивается к духовной практике, "на которую нужно осмелиться". Кроме того, большое влияние имеет рилс-культура, невероятно популярная сейчас.

"Я возвращаю себе свою скуку, а за ней идут ко мне состояния мечтательности, созерцания, грезы - как в детстве. И это всё на фоне того мира, который мы наблюдаем вокруг. И это возможно", - заключила актриса.

Ранее Паулина Андреева сошлась с Иваном Янковским. Актеры приняли участие в одном проекте. К слову, на днях актриса Диана Пожарская родила Ивану Янковского второго ребенка.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>