На месте пропажи семьи Усольцевых нашли медвежьи следы

На месте пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге нашли следы медведей.

В районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы диких животных, в том числе медведей, сообщили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

"Чтобы не допустить встречи с животными, добровольцы поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором", - рассказали участники поисковой операции.

Ранее спасатели обнаружили вещи в зоне поиска семьи Усольцевых. Их отправят на экспертизу, чтобы установить принадлежность. Источник ТАСС сообщает, что речь может идти о части палки для скандинавской ходьбы. Подробности места и обстоятельств, при которых специалисты обнаружили часть палки, не приводятся.

4 июня следователи возобновили масштабные поиски пропавшей в сентябре прошлого года семьи. На высоте и в затененных участках тайги до сих пор лежит снег, что осложняет операцию.