Кремль — об атаке по музею-панораме "Оборона Севастополя": "Историю нельзя победить"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на атаку ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя". По его словам, это здание имеет важность с точки зрения символизма и исторического значения, а значит, оно будет восстановлено.

"Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить", - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что такие удары подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. По его словам, эта борьба завершится победой.

ВСУ атаковали музей-панораму "Оборона Севастополя" утром 10 июня. Атака была совершена с использованием беспилотника самолетного типа. После атаки возник мощный пожар.