Онкобольной пародист Песков распродает имущество из-за проблем с деньгами

Когда-то пародист Александр Песков был одним из самых известных и востребованных артистов на отечественной эстраде. Однако сейчас он переживает тяжелые времена.

Как утверждает Mash, Александр Песков распродает имущество из-за проблем с деньгами. Уже второй год он не может продать элитную квартиру в сталинской высотке на Баррикадной стоимостью около 56 миллионов рублей.

"Двушку" в 55 м² на 12 этаже впервые выставили на продажу еще весной прошлого года за 56,6 миллионов рублей. С тех пор объявление несколько раз снимали и возвращали обратно. Однако желающих купить квартиру до сих пор не нашлось. Не исключено, что это связано с тем, что на объекте числятся ограничения и обременения. Предположительно, они могут быть связаны с долгом 64-летнего Пескова примерно на 13 миллионов рублей.

Несколько лет назад в СМИ прошла информация, что у пародиста выявлен рак поджелудочной железы. Пескову была проведена сложная многочасовая операция. Как рассказывал директор пародиста Александр Волокин, все могло завершиться летальным исходом, если бы операцию решили делать еще на день позже. Изначально лечили пациента не от рака поджелудочной, который очень непросто диагностировать.

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