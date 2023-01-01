Вот почему Мария Миронова не хочет отдавать сына бывшему мужу: "Для меня это какой-то страшный сон и абсурд"

Мария Миронова со скандалом развелась с мужем Андреем Сорокой, который на 18 лет моложе. Брак рухнул еще в 2023 году, но об этом стало известно лишь недавно, после того, как актер подал в суд на бывшую жену.

Сорока требует установить порядок общения с сыном Федором. Мальчик остался жить с мамой, но продолжал общаться с папой, пока Андрей якобы не проявил агрессию. Мария после такого решила, что Федя будет встречаться с Андреем только в ее присутствии. Сороке такие условия не понравились, и он пошел в суд.

"Идет суд по поводу порядка общения с ребенком, к сожалению. И той стороной в требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдем господину отцу навстречу, должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе", - рассказала Мария Миронова.

Федя профессионально занимается теннисом, в свои шесть лет мальчик делает заметные успехи. Чтобы развивать талант сына, Мария возит его на тренировки к зарубежным специалистам. Кроме того, он посещает другие секции и кружки. Его график расписан по минутам. И мотается по занятиям с ним именно Мария Миронова. А отец всего этого, по словам актрисы, не желает учитывать, поэтому она не хочет отдавать мальчика Сороке, в результате чего и происходит их противостояние в суде.

"Для меня это какой-то страшный сон и абсурд. В моей семье всегда была культура взаимоотношений", - отметила актриса, рассказав, что Андрей Миронов подстраивался под Екатерину Градову, расписание дочери и никогда ничего не требовал.

Мария Миронова подчеркнула, что не настраивала сына против отца и не противостоит их встречам. "И самое главное, что именно этого хочет ребенок — чтобы папа приехал к нему, с ним поиграл, уложил спать, почитал книжку. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом. Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома", - объяснила артистка для "7 Дней".

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