Названа причина смерти актрисы Людмилы Чурсиной

Сегодня, 10 июня, стало известно о смерти прославленной артистки Людмилы Чурсиной. Вот почему не стало 84-летней актрисы.

Как передает SHOT, причиной смерти Людмилы Чурсиной стала хроническая обструктивная болезнь легких. Актриса курила более 50 лет.

Коллеги из Mash сообщают, что случилась внезапная сердечная смерть. Состояние Людмилы Чурсиной оставляло желать лучшего. Осенью прошлого года актриса провела неделю в кардиологической реанимации одной из питерских больниц. Ей диагностировали гипертонию, стенокардию, атеросклероз.

Напомним, Людмила Чурсина была известна благодаря множеству ролей в фильмах и сериалах. Она снималась в таких лентах как "Угрюм-река", "Щит и меч", "Виринея", "Журавушка", "Интерны", "Адъютант его превосходительства", "И это все о нем" и других.

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