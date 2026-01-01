Минцифры России объявило о старте в летний период образовательного проекта "День цифры"

Минцифры России объявило о старте всероссийского образовательного проекта "День цифры", который пройдет в летний период на базе учреждений детского отдыха и оздоровления. Проект реализуется совместно с Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика" при участии ведущих российских IT-компаний, сообщила пресс-служба министерства.

Инициатива ориентирована на детей в возрасте от 7 до 17 лет и нацелена на формирование у подрастающего поколения ключевых компетенций цифровой экономики, а также на раннюю профориентацию в области информационных технологий.

В летнем сезоне 2026 года программа проекта пополнилась новыми методическими материалами. При поддержке Благотворительного фонда "Вклад в будущее" разработаны обучающие модули, посвященные искусственному интеллекту.

Параллельно компания "Яндекс" подготовила блок занятий по цифровой безопасности, адаптированный специально для использования в детских лагерях. Подробности доступны по ссылке.