Раскрыт коварный план Меган Маркл по возвращению во дворец

Меган Маркл рвется назад во дворец. Герцогиня Сассекская намерена восстановить хорошие отношения с королем Карлом III.

Считается, что до того, как Меган и принц Гарри покинули королевскую семью в январе 2020 года, между ней и тогдашним принцем Уэльским существовали довольно теплые отношения. Именно свекр сопровождал Маркл к алтарю на её свадьбе после того, как родной отец не смог присутствовать на церемонии.

В мае прошлого года Гарри заявил в интервью BBC, что хотел бы примириться со своим отцом. Теперь источник рассказал изданию Heat World, что Гарри убеждён, что если они хотят вновь завоевать доверие короля, Меган должна участвовать в этом процессе наравне с ним. Маркл придумала коварный план и следует ему.

"Именно её идеей было опубликовать фотографию короля в посте по случаю годовщины их свадьбы. Это был продуманный шаг, и Гарри очень рад, что теперь они с Меган придерживаются одной позиции в вопросе его семьи", — сообщил инсайдер.

По словам того же источника, несколько недель назад Меган подготовила для Карла III и Камиллы Паркер-Боулз большую подарочную корзину по случаю годовщины их коронации. В неё якобы входила и "очень трогательная записка".

Как утверждается, в ответ Меган получила благодарственное письмо от короля. Источник добавил, что Гарри и Меган намерены продолжать попытки наладить отношения и поддерживать связь с Карлом III пока не получат доступ во дворец.