"Чертовщина": МИД оценил давление Эстонии на православную церковь

Чертовщиной назвала давление Эстонии на православную церковь официальный представитель МИД России. Мария Захарова подчеркнула: Москва решительно осуждает решения Таллина. Это влечет за собой нарушения таких базовых прав, как свобода вероисповедания и свобода религиозных собраний.

Ранее стало известно, что государственный суд Эстонии признал законным закон о церквях, который дважды отказывался подписать президент страны Алар Карис. Закон требует порвать каноническую связь Эстонской православной христианской церкви с РПЦ. В Таллине подчеркнули, что цель его - оторвать ЭПХЦ от Русской православной церкви и пресечь "враждебное влияние".

Эстонскому президенту в итоге пришлось закон подписать. Захарова, комментируя ситуацию, подчеркнула: Россия будет поднимать вопрос давления на Эстонскую православную церковь на международных площадках.