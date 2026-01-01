Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Москве

Опубликована десятка лучших вакансий июня в Москве. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, лидирует в рейтинге сетевой инженер: на этой позиции предлагается зарплата в 350 тысяч рублей.

Следующие строчки рейтинга заняли медики. На второй и третьей позициях – стоматолог-терапевт и стоматолог-ортопед. Им предлагается зарплата в 300 тысяч рублей в месяц. Водителям-экспедиторам с правами категории Е – вакансия на четвертой позиции – готовы платить 280 тысяч.

Во второй пятерке рейтинга - инженер-программист, производитель работ, главный бухгалтер и директор по качеству. С ними рядом - менеджер по продажам мебели. Представителям этой профессии работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей. Таким образом, лидер рейтинга сменился – ранее первенство удерживала вакансия старшего электрогазосварщика с зарплатой в 585 тысяч рублей за вахту.