Путин: Власти строго выполняют соцобязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми

Владимир Путин 10 июня проводит совещание с членами правительства, передает ТАСС.

Как отметил президент, власти строго выполняют соцобязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми.

По словам главы государства, заявления на новую семейную налоговую выплату уже подали порядка 1,5 миллиона человек.

Власти России ставят себе задачу каждый год увеличивать число детей, которые могли бы провести лето в санатории или детском лагере, последовательно развивают инфраструктуру детского отдыха, добавил Путин.

Также президент потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной, социальной системе.