Названо место проведения похорон Людмилы Чурсиной

Людмила Чурсина скончалась 10 июня. Народной артистке СССР было 84 года. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца на фоне целого букета болезней: актриса страдала от ХОБЛ, гипертонии, стенокардии и атеросклероза.

Чурсина умерла в Санкт-Петербурге, где проживала последние 13 лет. В северной столице и состоится церемония прощания с актрисой.

"Я точно знаю, что она скончалась в Санкт-Петербурге, и прощание будет там. А у нас в театре сейчас выставляются цветы, портрет. Мы все готовим. Это сегодня уже все будет. Мы тоже очень скорбим. Какие-то мероприятия обязательно будут. Более подробная информация будет в течение часа", — сообщил "СтарХиту" сотрудник пресс-службы Театра Армии.

Пока не известно, кто будет организовывать церемонию прощания с Людмилой Алексеевной. Актриса не оставила наследников. В Санкт-Петербург она переехала, чтобы заботиться о сыне младшей сестры Эвелины. Родственница артистки скончалась от инсульта в 2013 году. В итоге племянник Алексей и его семья стали опорой и поддержкой для Чурсиной в последние годы жизни.