Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую работу

В ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу, передает ТАСС.

Президент поручил силовикам защитить места отдыха детей в период летних каникул. По словам российского лидеры, наши противники не гнушаются терактами.

Также глава государства назвал чушью и бредом ситуации, когда против детских лагерей России на Западе вводят санкции.

"Это позор для их авторов", - добавил Путин.

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