Хозяин "гостевого дома" в латвийской глубинке с украинской фамилией Кишченко показывает пустые номера. Говорит, из-за украинских дронов, которые все чаще видят в этом местечке, расположенном в пятидесяти километрах от границы с Россией, туристы теперь отказываются сюда ехать. Как итог - серьезные финансовые потери в самый разгар сезона. И спасибо за это нужно сказать исключительно латвийским властям, которые не делают ничего, чтобы помешать БПЛА лететь через территорию Латвии. Если не считать, конечно, голословных обвинений. Причем исключительно в адрес России. (

Быть может, союзники киевского режима вполне осознанно закрывают глаза на пролеты украинских БПЛА? Ведь прямое участие в конфликте на стороне Киева никто из них уже и не пытается скрывать. Как и свои цели - нанести стратегическое поражение России. Хотя в последнее время появляются сообщения о том, что Европа все же желает наладить с Москвой диалог.

Вот и глава российского МИДа подтвердил: послы Франции, Германии и Великобритании уже запрашивали встречу с одним из заместителей Сергея Лавров: "Лидеры этих послов - Мерц, Стармер, Макрон - говорили совершенно оскорбительные вещи о Российской Федерации, переходили на личности многократно. Мерц недавно сказал: "Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера". Посланец от такого канцлера что может сказать? Давайте о чем-то договоримся? Я не большой оптимист, но послушать - мы послушаем".

Надежды на конструктивный диалог действительно мало. Европейские союзники Украины как могут демонстрируют свое желание продолжать войну. Да и сам Киев не скрывает того же. Это в очередной раз подтвердила Верховная рада.

"В среду украинские законодатели одобрили изменения в бюджете на 2026 год, что открывает путь к рекордным расходам на оборону. Обновленный документ предусматривает выделение дополнительных полутора триллионов гривен. Это почти 35 миллиардов долларов", - пишет Reuters.

Это стало возможно после выделения Евросоюзом кредита для Украины. Какие уж тут мирные инициативы, когда бюджет на войну одобрен. И его необходимо осваивать. Да и в санкционном плане Брюссель даже не пытается сбавить обороты. Совсем скоро будет одобрен 21-й пакет санкций. Присоединиться к ним требуют и от Грузии, угрожая отменой безвизового режима. Хотя пока Тбилиси непреклонен: "Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России".

Но сама Европа идет именно по такому пути, слепо поддерживая киевский режим. Продолжают это делать и поляки. Несмотря на скандал с перезахоронением останков нацистского пособника Мельника на Украине. Недавно появились сообщения, что Варшава якобы запретила Зеленскому использовать аэропорт Жешув. Но премьер Туск эту информацию уже опроверг. А вот власти Винницы оказались куда принципиальнее. После того, как один из польских депутатов раскритиковал переименование улицы в этом городе в честь убийцы и террориста Степана Бандеры, украинские чиновники обиделись и отказались получать из Польши 15 списанных пассажирских автобусов.