В фонде "Защитники Отечества" подвели итоги годовой работы

Владимир Путин одобрил расширение полномочий фонда "Защитники Отечества". Теперь он будет работать и с действующими военнослужащими, получившими инвалидность. Об этом на заседании Наблюдательного совета фона рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Сегодня подводили итоги работы организации за прошедший год. С отчетом выступила ее глава Анна Цивилева. Фонд был создан свыше трех лет назад и за это время внедрил успешные проекты по предоставлению услуг протезирования ветеранам СВО. К тому же уже более года координаторы "Защитников Отечества" помогают и семьям пропавших без вести бойцов.

"Как только наступает победа, у нас количество ребят, которые вернутся под попечение фонда "Защитники Отечества", вырастет в несколько раз, причем за очень короткий период времени. Очень просили бы поддержать предложение, что нам надо сейчас готовиться и добирать социальных координаторов", - отметил Кириенко.