Путин утвердил штрафы за отказ мигрантов от медосвидетельствования

Отказ или уклонение от медосвидетельствования обойдется иностранцу в круглую сумму - от 25 до 50 тысяч рублей. Кроме того, проштрафившемуся грозит административное выдворение за пределы России. Указ об ужесточении наказания подписал российский президент Владимир Путин.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, если штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличится вдвое. Также закон вводит штрафы за нарушение порядка медосвидетельствования мигрантов на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Штраф для граждан - от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, юрлицам придется заплатить от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

В документе отмечается: если во время одной проверки находятся сразу несколько одинаковых нарушений, штраф могут выписать за каждое отдельно. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.