Надежда Кадышева после скандала с сыном побила Лепса

Ансамбль "Золотое кольцо" и его солистка Надежда Кадышева получили вторую волну популярности в прошлом году. Новые поклонники коллектива стали активно выкладывать в соцсети видео под песни Кадышевой. Хиты "Веночек" и "Течет ручей" сразили молодежь.

Юные фанаты "Золотого кольца" скупали билеты на концерты коллектива. Девушки даже ввели негласный дресс-код и приходят на шоу Кадышевой в кокошниках. Особо поклонницам приглянулся мускулистый балалаечник ансамбля. Парень получает едва ли не больше внимания, чем сама Кадышева.

А вот сын артистки Григорий народу не нравится. Не добавили популярности и скандалы певца с бывшими женами. Одна супруга уже лишила сына Григория родительских прав. Вторая планирует последовать ее примеру.

При этом на популярности "Золотого кольца" это не сказывается. Люди в соцсетях ругают сына артистки, но продолжают идти на концерты коллектива.

Надежда Кадышева все еще остается самой высокооплачиваемой певицей. Артистка по размеру гонорара обогнала даже Григория Лепса. Пригласить ее на корпоратив обойдется в четыре раза дороже, чем исполнителя хита "Лондон". Более того, гонорар Кадышевой за кассовый концерт в отдаленных регионах может доходить до 20 миллионов рублей.

"У Кадышевой традиционные аншлаги во всех регионах. И даже молодой коллеге — народнице Татьяне Куртуковой пока не догнать 67-летнюю Надежду Никитичну. "Золотое кольцо" набирает полные залы, поскольку у Кадышевой море хитов. А у Куртуковой пока только один крепкий хит, а билеты дорогие", — сообщил "Комсомольской правде" глава компании "Ру-концерт" Евгений Морозов &