ЦБ и Сбербанку разрешили самостоятельно защищаться от дронов

Банк России и Сбербанк получили право самостоятельно пресекать работу беспилотных летательных аппаратов. Банки могут отражать нападение, не дожидаясь вмешательства профильных служб, сказано в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что работникам ЦБ и Росинкаса разрешено отражать нападение летательных, подводных и надводных дронов. Аппарат можно глушить, уничтожать и перехватывать его сигналы управления. Список должностных лиц, которые смогут принимать решение о воздействии на дроны, определит Банк России.

Право пресекать работу беспилотников получила и организация специальной почтовой связи. Новые полномочия закрепляются и за Сбербанком. Кредитная организация сможет подавлять сигналы и уничтожать дроны для защиты своих объектов.