Вот о чем Людмила Чурсина жалела до самой смерти: "Если бы все вернуть, если бы!"

Людмила Чурсина скончалась 10 июня в возрасте 84 лет. Под конец жизни у народной артистки СССР накопился целый букет болезней. Актриса страдала от ХОБЛ, гипертонии, стенокардии и атеросклероза, а причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

В Людмилу Чурсину были влюблены все мужчины Советского Союза. Ее героини — красивые, страстные, роковые — одним взглядом убивали наповал. Но много лет Людмила Алексеевна была одинока. Последний, третий брак с дипломатом Игорем Андроповым, сыном генсека СССР Юрия Андропова, принес ей много огорчений. И о нем она вспоминать не любит.

За 13 лет до смерти Чурсина вернулась в Петербург, где была счастлива с первым мужем — режиссером "Полосатого рейса" Владимиром Фетиным. 17 лет они прожили вместе в городе на Неве. Владимир Александрович сделал актрису знаменитой. Именно у Фетина Чурсина сыграла главные роли в фильмах "Виринея", "Любовь Яровая", "Донская повесть" и "Открытая книга".

Но даже от любимого мужа Людмила Алексеевна не решилась родить. У Чурсиной не было своих детей. В молодости она сделала аборт, чтобы не прекращать съемки в очередном фильме, но процедуру провели некачественно, актриса на всю жизнь осталась бесплодной. До самой смерти Людмила Алексеевна жалела о том, что ради карьеры отказалась от материнства.

"Если бы все вернуть, если бы! Разумеется, я бы хотела стать матерью. Но ничего вернуть нельзя. А вот вернуться в то место, где ты был счастлив, — можно. Вот я и вернулась в Ленинград. Да, именно в Ленинград, до сих пор называю город так", — призналась за три года до смети Чурсина.