Вашингтон пригрозил Тегерану подключить всю мощь Вооруженных сил

Вашингтон требует от Тегерана заключить сделку в разумные сроки. В противном случае Соединенные Штаты угрожают задействовать все возможности Вооруженных сил, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

Представитель США считает, что такой подход создаст ситуацию, при которой Ирану придется заключить сделку, сообщает Fox News. Американский президент Дональд Трамп ранее обвинил Тегеран в том, что тот слишком долго затягивал переговоры.

По словам Трампа, теперь Ирану придется заплатить за проволочки. Американский лидер считает, что иранские вооруженные силы фактически разгромлены и находятся в полном хаосе.