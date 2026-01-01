Путин посчитал возможным снижение ключевой ставки

Владимир Путин заявил, что считает возможным снижение ключевой ставки, так как инфляция в России снижается, передает ТАСС.

Инвестиционной паузы в стране нет, но есть "инвестиционная сдержанность" на фоне мер против инфляции, добавил президент. В целом же инвестиционный процесс продолжается.

Ранее глава государства заявил на ПМЭФ-2026, что инфляция в России приближается к 5,2%.

Важно, подчеркнул Путин, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний рост, снижение инфляции. Запуск нового инвестцикла в стране является ключевой задачей властей.