Украина расширила свое влияние на Южном Кавказе, заявили в Верховной раде. Глава комитета по вопросам интеграции в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе сочла свидетельством успеха Киева победу на выборах в Армении партии "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как заявила нардеп, для Киева победа Пашиняна является шансом усилить свои связи с Арменией. Она считает, что это возможность распространить влияние Украины в этом регионе. По мнению Климпуш-Цинцадзе, способность удержать демократическую тенденцию в Армении зависит от успехов ВСУ на украинской территории, передает "Интерфакс-Украина".

Выборы в Национальное собрание Армении прошли 7 июня. После голосования глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил с победой Никола Пашиняна.