Ночью 11 июня над российскими регионами сбили 330 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили на прошедшую ночь 330 вражеских беспилотников над 12 регионами России.

БПЛА были уничтожены над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Краснодаре обломки дронов упали на многоквартирный дом, начался пожар. Пострадали два человека, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Северском районе загорелась территория Афипского НПЗ. Также повреждения получили частные домовладения и газовая магистраль.

На подлете к Москве сбили 15 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 326 вражеских БПЛА.