Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Инсур Бикамов, находясь на наблюдательном посту, обнаружил приближающийся к нашим позициям вражеский беспилотник и поразил его из стрелкового оружия. Дрон потерял управление и упал в поле, не причинив вреда российским военным и технике. Мужественные действия Инсура предотвратили атаку боевиков.

Младший лейтенант Алексей Емельянов, командир взвода БПЛА, под плотным артиллерийским огнём обнаружил позицию запуска вражеских дронов и укрытие противника. Оценив обстановку, он отдал команду подчинённым применить по выявленным целям ударные беспилотники. В результате были ликвидированы антенное оборудование, склад и расчет БПЛА.