Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины по нашим гражданским объектам нанесли серию высокоточных ударов по инфраструктуре ВСУ в Сумской области и подконтрольном Киеву Херсоне. По всем фронтам идет наступление в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение врагу наносят расчеты войск беспилотных систем. На Добропольском направлении операторы ударных дронов ликвидировали пункт управления БПЛА противника. А в Запорожской области позиции боевиков накрыли барражирующими боеприпасами "Ланцет". На кадрах видеоконтроля зафиксировано полное уничтожение заданной цели.

Надежное прикрытие передовым отрядам в ходе наступления обеспечили расчеты самоходных гаубиц. Серией ударов "Гиацинта" было ликвидировано скопление техники и живой силы противника на линии боевого соприкосновения, затем в бой пошли штурмовые группы. В результате слаженных действий пехоты, артиллерии и операторов БПЛА опорный пункт взят под полный контроль.