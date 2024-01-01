28-летняя Лиза Пескова беременна: рожать со дня на день

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза скоро станет мамой. Судя по размерам животика, срок уже приличный.

В последнее время Лиза Пескова не так часто делится с публикой подробностями личной жизни. Все из-за бурного хейта, который в свое время обрушился на её голову. Дочь пресс-секретаря президента ведет более закрытый образ жизни, строит карьеру и занимается семьей.

Слухи о беременности Лизы ходили давно, и только сейчас они получили подтверждение. 28-летнюю Пескову сняли на публичном мероприятии в белом облегающем платье, которое подчеркнуло внушительный животик. Лиза не пыталась скрыть свое положение.

Будущая мама пока не комментирует предстоящее событие. Так как Пескова предпочитает не делиться новостями о скором пополнении в семье, неизвестно, кого она ждет — мальчика или девочку.

Напомним, Лиза Пескова вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова в 2024 году. Свадьба была камерной, только для самых близких, вдали от вспышек камер и любопытных глаз.

Даниил Ромашов родился в Санкт-Петербурге, учился в РАНХиГС. Мужчина с 19 лет ведет собственный бизнес в сфере строительства и инвестиций.