Экс-советник Зеленского указал на преувеличение эффективности ударов по России

Говорить о значимых результатах ударов по логистике Вооруженных сил России можно будет, если ВСУ в 20 раз увеличит количество применяемых БПЛА и других сил. Заявления об эффективности ударов ВСУ вглубь территории России, включая автомобильные трассы в Запорожской и Херсонской областях, значительно преувеличены, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Действия украинских войск далеки от "паралича" логистики российских войск и не смогут в ближайшие 6 месяцев существенно изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, приводит слова Арестовича "Страна.ua".

По мнению экс-советника ОП, российские войска в ближайшие месяцы примут ответные меры в сфере ПВО, а также могут перенять тактику ВСУ. Арестович не исключает, что ВС России нарастят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В результате положение Киева к зиме усложнится.

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга