Кому достанется небогатое наследство Людмилы Чурсиной

Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Похоронят актрису в Санкт-Петербурге, траурная церемония пройдет 12 июня. Детей у народной артистки СССР не было, поэтому многих волнует вопрос, кто же получит наследство?

Людмила Алексеевна много лет жила в Москве в знаменитом "Доме на набережной", а потом переехала в однушку на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, в котором служила. Несколько лет назад в квартире Чурсиной в рамках одного из шоу сделали дизайнерский ремонт. Как пишет "АиФ", стоимость такой жилплощади составляет около 20 миллионов рублей.

В 2013 году актриса перебралась в Санкт-Петербурге, там Чурсина поселилась в квартире на Каменноостровском проспекте, принадлежавшей ранее ее сестре Эвелине. Родственница Людмилы Алексеевны скончалась, но у нее остались сын и внуки. Чурсина взяла на себя заботы о близких. В Москву актриса наведывалась пару раз в месяц, чтобы принять участие в спектакле.

"Я поселилась неподалеку от "Ленфильма", на Каменноостровском проспекте. Здесь жила моя младшая сестра, которая умерла. Я забочусь о семье ее сына, моего племянника. У его дочки ДЦП", — делилась актриса в одном из интервью.

До последних дней Чурсина поддерживала семью племянника. Вероятнее всего именно он и получит небогатое наследство актрисы.

"Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди, если их нет, то идет вторая очередь - дяди, тети, племянники и так далее", — пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.