"Главный миротворец" Трамп утомил публику пустым сотрясанием воздуха

Отступать некуда, позади тюрьма. А, возможно, и впереди. Главный миротворец, победитель всего вокруг, 47-й президент США порядком утомил публику. Своим талантом сотрясать воздух и побеждать словом, а не делом.

Все уже сбились со счета, сколько войн он остановил. Одну только мирную сделку с Ираном заключил 7 раз. Но в Америке поговаривают, что Тегеран уже гоняет его по углам, как крысу в клетке. Оппоненты рисуют злые карикатуры на президента, утверждая, что израильский лидер обвел его вокруг пальца и вертит им как дурачком, надувающим щеки. Трамп к телефону бросается и проводит жесткий разговор.

В Штатах вернулись к мысли о том, что вся иранская авантюра имела целью отвлечь внимание американцев от скандала с файлами Джеффри Эпштейна, от обсуждения, что там выделывал Трамп и как на острове Эпштейна нашел свою Меланью. Злая газета "Дэйли Бист" утверждает, что советники Трампа даже собирались на специальное совещание, чтобы утихомирить разбушевавшегося президента. Дело Эпштейна ему еще не раз аукнется, поговаривают о тюремном сроке за былые выходки.

К уголовке ему не привыкать. Вспомним. Предвыборная кампания Трампа была настоящим сериалом, когда его хотели засадить в тюрьму по целому ряду статей. Тогда нейросети с пулеметной скоростью выдавали ролики в жанре тюремной драмы, что только прибавляло гонимому кандидату очков. Трамп против системы – выглядело это так.

Когда он сам стал системой, половина Америки за голову схватилась, половина крепко задумалась. А того ли мы выбрали. И не лучше ли ему оказаться за решеткой. Недоброжелатели утверждают – все еще впереди.

А сейчас… В действительности все не так, как на самом деле.