Ей восхищалась даже Одри Хепберн: не стало народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

В театре Российской Армии сегодня актеры в слезах. Людмила Чурсина репетировала здесь новую роль.

"У меня нет слов. Я когда узнал об этом, такое ощущение, что как будто что-то оборвалось. Знаете, как у Чехова? Звук лопнувшей струны", - говорит актер Игорь Марченко.

"Она всегда помогала молодым артистам, она была настоящим наставником, долго выслушивала. Очень трепетно относилась и к своим ролям, и к ролям партнеров", - отметила Милена Авимская, директор Центрального академического театра Российской Армии.

Она была идеальной. Настолько красивой и статной, что оборачивались дети. Ей восхищалась даже награждавшая ее в Сан-Себастьяне за лучшую женскую роль в фильме "Журавушка" Одри Хепберн. Тембр ее голоса завораживал, а чувство юмора покоряло. Людмила Чурсина и в своих последних киноработах всегда была на высоте. И для зумеров, и для миллениалов.

Она родилась 20 июля 1941-го в медсанбате под деревней Груздово Псковской области, куда мама бежала от нацистов. Затем - длительная эвакуация, бомбежки, авианалеты. В ходе одного из них крошечная Людмила пропала, ее чудом нашли по плачу.

"Детство было не изнеженное, послевоенное. Наполовину голодное. Затем нас нашел отец. Он был военный. И начались скитания по всей стране. Тбилиси, Батуми, Чукотка, Камчатка. Ну, а потом профессия продолжила все эти путешествия", - рассказывала она.

В театральный Людмила Чурсина - дочь врача и военного - поступала за компанию с подругой. Приняли сразу в три вуза. Выбрала Щуку.

Она блистательно играла у лучших режиссеров - императриц и крестьянок. Народной артисткой стала в 28 лет. Это рекорд. Коллеги называли ее первой красавицей страны, которая всю жизнь провела в поездах и самолетах.

"Текст - от зубов, все знает. Такой уровень профессионала! Никогда в жизни человек не капризничал И тоже - никакого вагона. Она все время сидела в гримерке", - рассказала Екатерина Семенова, актриса театра и кино.

На девятом десятке Людмила Чурсина продолжала активно гастролировать, играть на сцене и в кино, выходила на подиум. Да, жила в скромной однушке и ездила на метро. Зато постоянно помогала детям, оставшимся без родителей.

Была, есть и будет - неподражаемой артисткой номер один.