Roblox снова заработал в России

Roblox пообещала соблюдать российское законодательство. Игровая платформа дала соответствующие гарантии Министерству цифрового развития. В ведомстве сообщили, что Roblox снова доступна российским пользователям.

В ведомстве отметили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. По данным пресс-службы, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Разблокировку Roblox с условием реального соблюдения законов России поддержали и в Госдуме.

Отмечается, что компания запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Кроме того, в Roblox обязались бороться с распространением на платформе нежелательного контента.