Трамп признался в краже миллионов баррелей иранской нефти

Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. Об этом не знает никто, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, об этом не знал до его заявления и Иран. Как рассказал американский лидер, 22 судна забрали ночью, в темноте. В этом районе у иранской армии не осталось радаров – их разбомбили ВС США. Как похвастался Трамп, благодаря этой вылазке цена нефти и снизилась до 85 долларов за баррель.

К вечеру 10 июня стало известно об очередной атаке ВМС США на нефтяной танкер. Судно, якобы, пыталось нарушить морскую блокаду Ирана. Трамп ранее пообещал Тегерану мощный жестокий удар – в качестве ответа за якобы сбитый иранскими военными американский вертолет, передает ТАСС.