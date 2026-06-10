Умершая от рака Людмила Чурсина страшно мучилась в последние дни: "Я видела ее лицо — ей было адски больно"

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня. Ей было 84 года. Последний год актриса боролась с раком, но скрывала это.

Лечение Людмила Алексеевна проходила в Санкт-Петербурге. Как рассказала давняя подруга актрисы Валентина Асланова, Чурсина перенесла тяжелую операцию по замене тазобедренного сустава, а через два месяца вышла на сцену.

"Я уговаривала ее операцию не делать. Но она сделала и через два месяца вышла на сцену. Я видела ее лицо — ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль "Два билета в Милан" был лом. Но его редко ставили. Потом у Людмилы Алексеевны обнаружили онкологию", — рассказала Асланова "Московскому комсомольцу".

Лечиться в Петербурге актриса решила из-за семьи. Там жили ее единственные родственники — сын сестры и его семья. "Она всю жизнь на них положила", — отметила Асланова.

Поначалу лечение шло хорошо, Людмиле Алексеевне стало лучше. "Казалось — прорвалась. Но вдруг случилась кома, больница. И опять неожиданность: звонят из больницы, говорят, забирайте. Пока купили кровать, нашли сиделку, перевезли…" — поделилась подруга Чурсиной.

Похоронят народную артистку СССР 12 июня. Траурная церемония состоится в Санкт-Петербурге, там же Людмила Чурсина и упокоится.