Четыре человека - в том числе ребенок - погибли в результате страшного ДТП в центре Екатеринбурга

Четыре человека - в их числе ребенок - погибли в результате страшного ДТП в центре Екатеринбурга. Пострадали четверо, из них трое госпитализированы.

У потерпевших - серьезные травмы. Спасателям пришлось их деблокировать из-под автобуса. Это была маршрутка, которая на полной скорости столкнулась с другим автомобилем, вылетела на тротуар, протаранила ограждение, пешеходов, и остановилась, только когда врезалась в стену храма.

На месте все еще работают экстренные службы. Сообщается, что автобус принадлежал частному перевозчику.