Небензя назвал ответ Гутерреша на письмо Лаврова очередной отпиской ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ответ Антониу Гуттереша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по Буче очередной отпиской. Постпред подчеркнул, что там нет ответа ни на один из заданных российской стороной вопросов.

Небензя напомнил, что Лавров в своем послании поставил 12 вопросов касательно инцидента в Буче. Российский постпред назвал подход ООН избирательным. Он указал генеральному секретарю на предвзятость и уличил в дискриминации, передает РИА Новости.

По словам Небензи, Антониу Гутерреш действует в соответствии со своей продолжающейся практикой "двойных стандартов". Генсек ООН вновь ограничился стандартной формальной отпиской, заключил российский дипломат.