Андрей Ковалев призвал отправить в тюрьму больную раком Лерчек: "Должна понести наказание. Точка!"

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, борется с онкологическим заболеванием. Рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз.

Производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья Лерчек приостановлено. Суд принял решение освободить многодетную маму от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Все силы блогер бросила на борьбу с болезнью. Валерия в начале июня прошла шестой курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей посещать бассейн и спортзал. Однако, когда Чекалину сняли в фитнес-клубе, разразился скандал. Народ счел, что Лерчек выдумала болезнь и водит всех за нос.

Не верит в тяжелое состояние Валерии и бизнесмен Андрей Ковалев. В интервью Денису Ковальскому миллиардер заявил, что Чекалина не похожа на человека, умирающего от рака.

"Мне тут прислали, что она ходит в фитнес-зал. У меня были знакомые, которые ушли из жизни. У них была химиотерапия. Это страшно. Это реально страшно! Какой там тренажерный зал? Какие тусовки? Это страшные боли, дикое мучение", — высказался Ковалев.

Бизнесмен считает, что Лерчек должна понести наказание за уклонение от уплаты налогов. Мол, ее следовало бы отправить в тюрьму. "Человек совершил уголовное преступление и должен понести наказание. Точка! В наших рамках все бы сели пожизненно!" — подчеркнул Ковалев.