Дипломат Попов: Сейчас закат Европы идет быстрыми темпами

Что стоит за ультиматумом европейской тройки - Великобритании, Германии и Франции - навязать России условия мира на Украине с позиции силы? Изменится ли переговорный фон, после скорых выборов в этих странах? И почему в ЕС так убеждены, что санкции против российской трески и детских санаториев ощутимо ослабят уверенность Москвы в победе?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с чрезвычайным и полномочным послом Вениамином Поповым.

"Нужно все-таки сказать, что Европа переживает не лучшие времена. В 1918 году Шпенглер написал книгу – "Закат Европы". Тогда думали, что это будет быстро. Но потом пришли к власти итальянские фашисты, потом – немецкие фашисты. Сейчас закат Европы идет быстрыми темпами", - отметил он.

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