Где похоронят Людмилу Чурсину: семья исполнит последнюю волю актрисы

Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни. Сердце актрисы остановилось 10 июня в Санкт-Петербурге.

В городе на Неве звезда "Угрюм-реки" и упокоится. Народная артистка СССР отказалась от места на Новодевичьем кладбище в Москве, хотя оно ей полагалось по статусу. Похоронят Людмилу Алексеевну 12 июня на Сестрорецком кладбище.

"Я знаю, что для нее статус кладбища никогда не имел значения. Поэтому она распорядилась, чтобы ее похоронили на Сестрорецком кладбище, там, где лежит ее любимая сестра", — рассказала о последней воле Чурсиной ее подруга Валентина Асланова.

Людмила Чурсина появилась на свет в 1941 году в Ташкенте — туда ее родных эвакуировали из блокадного Ленинграда. После школы случайно (пошла за компанию с подругой) поступила в Щукинское училище. Актерский путь Людмила Алексеевна начала в 1960‑х и очень скоро покорила сердца публики: притягательная внешность, мощный драматический дар и исключительное обаяние быстро сделали ее одной из самых любимых артисток страны.

С 1984 года она служила в Центральном академическом театре Советской Армии. Зрители навсегда запомнят Чурсину по ролям в фильмах "Угрюм-река", "Виринея", "Любовь Яровая", "Донская повесть", "Открытая книга" и другим. Людмила Алексеевна сыграла более 100 совершенно разноплановых киноролей — побывала в кадре дояркой, императрицей, врачом, полковником разведки и даже феей.