Собянин и Кириенко встретились с участниками первой смены спортивно-патриотического лагеря

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретились с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом лагере "Кутузов".

Это один из десяти лагерей, где старшеклассники в течение двух недель проходят основы инженерной и тактической подготовки, изучают топографию и учатся управлять беспилотниками. Проект правительства Москвы стартовал в прошлом году.

Ребята живут в палатках с кондиционерами, у них пятиразовое питание. На территории множество разнообразных спортивных площадок. Заявки на путевку можно подать через портал МЭШ, дети участников СВО идут вне конкурса.

Гостям школьники рассказали о том, чему уже успели научиться в лагере.