США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране. Об этом 11 июня сообщили в Центральном командовании американскими ВС. Взрывы уже прозвучали в городах Мохр и Сирик, а также на юге Ирана, пишут иранские СМИ.



"Силы Центрального командования начали в 17:15 по времени Восточного побережья по приказу верховного главнокомандующего наносить дополнительные удары в целях самообороны по ряду целей в Иране", — говорится в сообщении.



Перед этим глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ВС США нанесут по исламской республике мощные удары. Агентство Tasnim после угроз Вашингтона сообщило, что Иран в случае атаки ударит по американским объектам в регионе.



Позже Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода любых судов. Такое решение было принято после атак США, сообщили ВС исламской республики. Любое судно, которое пытается пройти через пролив, будет атаковано, утверждает иранское командование.



США и Израиль начали военные действия против исламской республики 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.