Президент США Дональд Трамп пообещал "к черту разбомбить Иран" ночью на 12 июня, если исламская республика не согласится на сделку.



"Он сказал мне, что иранцы попросили его прекратить бомбардировку. Президент сказал мне, что бомбардировка вскоре прекратится. Я спросил его, что будет, если иранцы не подпишут соглашение, предложенное американскими переговорщиками? Президент Трамп сказал: "Мы разбомбим их ко всем чертям завтра ночью", - рассказал журналист телеканала Fox News.



США и Израиль начали военные действия против исламской республики 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.