США нанесли мощные удары по Ирану. Тегеран ответил

Информация о ситуации на Ближнем Востоке. Этой ночью США нанесли новые удары по Ирану. Били по всей территории исламской республики. Операция длилась почти четыре часа.

По данным СМИ, Штаты выпустили по различным целям десятки ракет "Томагавк". Тегеран в ответ нанёс удары по 18 американским объектам в регионе. На этом фоне иранские власти приняли решение полностью перекрыть Ормузский пролив для всех нефтяных танкеров и торговых судов. Однако Вашингтон настаивает, что коммерческий флот продолжает движение.

Дональд Трамп пригрозил исламской республике ещё более мощными атаками и пообещал разбомбить Иран "к чёртовой матери" в ночь на пятницу, если сделки не будет. Глава Белого дома заявил, что провёл телефонные переговоры с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки. В Тегеране эти слова назвали ложью.