Иран ударил по истребителям США на авиабазе в Иордании

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по истребителям и центру управления на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

Атака произошла рано утром 11 июня. Иран запустил 12 снарядов в сторону ключевых военных объектов США, сообщило местное агентство Tasnim. На авиабазе находились истребители F-35, F-15 и F-16.

В результате атаки значительные повреждения получили и самолеты, и военная инфраструктура, подчеркнули в КСИР. Больше никаких подробностей не приводится.

Ранее стало известно об иранских атаках на американскую базу "Аль-Харир" в иракском Курдистане, корабли в Ормузском проливе и катеру в Персидском заливе.