Глава Пентагона не исключил возможности похищения президента Кубы

Власти США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля.

Такой сценарий не исключается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Оончательное решение примет президент США Дональд Трамп.

"Все опции находятся на столе", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Вашингтон внимательно следит за ситуацией на Кубе и вокруг возможной закупки вооружений. Белый дом настоятельно рекомендует Гаване "не двигаться в направлении угрозы США", иначе ее "придется устранять", отметил Хегсет.

Ранее СМИ писали, что санкции и топливная блокада не привели к желаемым США реформам на Кубе. Теперь Пентагон прорабатывает широкий спектр сценариев - от одиночного авиаудара до полноценной наземной интервенции. Кроме того, в США заочно предъявили обвинение экс-главе Кубы Раулю Кастро за сбитые самолеты американской правозащитной организации "Братья за спасение".

В Кремле, комментируя намерение Вашингтона арестовать экс-главу Компартии, заявили, что ни в коем случае нельзя к бывшим, действующим руководителям государства применять такие методы, граничащее с методами насилия".